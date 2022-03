Melinda rompe su silencio y habla por primera vez de su divorcio con Bill Gates: "No era saludable"

La filántropa aseguró que se planteó su divorcio tras comprobar que su esposo mantenía una relación extramarital. "Simplemente no era saludable y no podía confiar en lo que teníamos", ha declarado en una en una entrevista en exclusiva con la presentadora Gayle King en el matinal CBS Mornings.

La filántropa compartió cómo había sido su experiencia, a la que no dudó en calificar de "duelo" . "Estás de luto por la pérdida de algo que creías tener y que pensabas que tendrías para toda la vida ", señaló ante las cámaras de televisión. Sin embargo, en la entrevista también habló de su recuperación: "Siento que estoy empezando a llegar al otro lado . Y siento que estoy pasando una página en el capítulo ahora. Es 2022 y estoy realmente emocionada por lo que está por venir y la vida que me espera", subrayó.

Melinda French también abordó el tema de la infidelidad de Gates en 2000, descubierta por una ingeniera de Microsoft en una carta en la que aseguraba haber mantenido una relación con el fundador de la empresa durante años. "Creo en el perdón, así que pensé que habíamos superado algo de eso", agregó Melinda Gates. "No fue un momento o una cosa específica lo que realmente ocurrió. Sólo llegó un punto en el que había demasiadas cosas que me hicieron darme cuenta de que simplemente no era saludable, y no podía confiar en lo que teníamos", explicó durante la entrevista.