En este caso, la historia cambia por completo. Para Lara Ferreiro, las parejas enemigas "son parejas tóxicas. Su característica fundamental es que viven en el pasado . Recrean los conflictos y no saben perdonar. Están anclados a sus problemas y ejercen con su pareja la crítica y el desprecio, también la evitan o reaccionan de manera desproporcionada". Hay, además, otros rasgos vinculados a estas relaciones.

Las parejas enemigas ¿nacen o se hacen? Parece lógico pensar que todas las parejas son aliadas en sus inicios y que, poco a poco, por el desgaste de la convivencia, se van convirtiendo en enemigas. Según la psicóloga, esto no es así: las parejas aliadas o enemigas nacen de una manera u otra desde el principio. De hecho, hay cinco variables que determinan si la nuestra va a ser una pareja aliada o enemiga. "Estas cinco variables son el estilo de apego , el estilo de crianza (en qué tipo de familia haya vivido cada miembro de la pareja), los planes de futuro, el estilo de vida y la gestión de los conflictos ", asegura Lara Ferreiro.

En cuanto a estilos de apego, "hay cuatro tipos. El primero es el seguro: 'estoy bien y quiero que mi pareja esté conmigo'. El segundo es el evitativo: gente que no quiere casi decir 'te quiero', que quiere estar poco con su pareja y tiene una vida aparte. El tercero es el ansioso: personas que quieren estar todo el día con su pareja y, por último, el ambivalente: un día te quiere y otro no", explica la experta. La clave es que los dos miembros de la pareja tenga un apego seguro. "Si ambos no tienen un estilo de apego seguro hay muchas probabilidades de que la pareja sea enemiga. Por ejemplo, si se empareja alguien con apego evitativo con alguien con apego ansioso, el conflicto está asegurado", señala Ferreiro.