De la infidelidad, como el amor, se ha escrito mucho, tanto en ficción como en no ficción. La infidelidad juega un papel central en algunas de las novelas más importantes de la historia de la literatura, como Ana Karenina, de Tolstoi, o Madame Bovary, de Flaubert, es el leitmotiv de películas icónicas como In the Mood of Love, de Wong Kar-Wai, o los Puentes de Madison, de Clint Eastwood, y el punto de partida de muchas de las historias de la pequeña pantalla.