Birdnesting: así es la tendencia de divorcio al alza en Europa

Separarse de la pareja con la que pensabas compartir el resto de tu vida es probablemente una de las decisiones más difíciles que puede tomar una persona. Despertarse una mañana y darse cuenta de que la vida que llevas ya no es la que quieres, que los sentimientos que albergas hacia la persona que juraste amar ya no son lo que era y que, en definitiva, ya no puedes sentirte como en casa en la que fuera tu casa es una revelación bastante dura que puede hacer mella en nuestro ánimo y hacernos sentir tristes, solos y decepcionados con nosotros mismos. Pero así son las cosas, y a veces, aunque cueste aceptarlo, el divorcio es la única solución posible para alcanzar la verdadera felicidad.