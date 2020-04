El aprendizaje de Eva y Naomi, de 101 y 95 años, tras sobrevivir a la gripe española, al crac del 29 y al Holocausto

En tiempos grises y complejos como los que atravesamos, las historias de resiliencia ajena son algo a lo que aferrarse. Y en 2020, en mitad de una pandemia por coronavirus en la que la hiperconexión virtual actúa como bálsamo frente al aislamiento en nuestras casas y los desenlaces dramáticos que dejan atrás a tantas personas, estas llegan y se difunden masivamente a través de nuestros dispositivos. Así ha ocurrido con l a historia de Eva Kollisch y Naomi Replansky, de 95 y 101 años . Un matrimonio de judías afincadas en Nueva York, ambas de larga trayectoria en el ámbito literario y en el activismo feminista y laborista, que Ginia Bellafonte recuperaba en The New York Times . Entre las dos han superado "lo peor del siglo XX": la gripe española, el crac del 29 y el Holocausto . Esta es su perspectiva frente a esta nueva crisis mundial.

"Tanto Eva como Naomi experimentaron antisemitismo a una edad temprana. Eva, que creció en una familia de intelectuales judíos ricos en las afueras de Viena, recuerda haber sido golpeada por un grupo de niños por ser una 'judía sucia' cuando tenía 6 años" , escribe Bellafonte. Kollisch fue una entre los aproximadamente 10.000 niños judíos de Austria, Alemania, Polonia y Checoslovaquia que fueron trasladados a Reino Unido a través del Kindertransport en 1939. Allí fue reubicada con una familia inglesa separada de sus hermanos. "Muy pronto me di cuenta de que estaba extremadamente sola" , narraba. No fue hasta pasado un año cuando pudo reunirse con sus padres y hermanos en Staten Island (Estados Unidos), donde la familia, que en su país de origen era adinerada, tuvo que empezar de cero y sin soporte económico: su padre, arquitecto, trabajaba vendiendo aspiradoras y su madre daba clases de inglés a refugiados por 25 centavos la hora.

Eva, por su parte, salió a flote trabajando en una fábrica de coches y consiguió acceder a la universidad donde se graduó especializándose en literatura comparada. Según cuenta The New York Times, mucho más atraída por la vida intelectual urbanita que por todas aquellas presunciones de género que se volcaban sobre las jóvenes de la época. Se casó dos veces, tuvo un hijo en uno de esos matrimonios y como parte anecdótica de su biografía, que ella contó como parte del proyecto Voices of Feminism Oral History Project, destaca que fue amante de la escritora Susan Sontag, también de origen judío.