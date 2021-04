Pilar Guerra, psicóloga clínica y coach familiar, tiene estos días sobrecarga de consultas de matrimonios con hijos adolescentes que, preocupados por no saber cómo explicarles su decisión, piden consejo para no arrastrarles a ser partícipes de su propia guerra conyugal .

Es verdad que en la esencia del divorcio suele estar la falta de armonía , pero los hijos no deberían advertir ninguna hostilidad. "Una ruptura no altera nuestro compromiso con ellos" , recuerda Guerra, quien comparte con Uppers el modo que ella tiene de facilitar este proceso cuando tienen ente 12 y 22 años, aproximadamente.

¿Les preparamos antes o se lo decimos de golpe?

El confinamiento les ha dejado aún más vulnerables

Existe un modo de hablar menos doloroso

¿Es bueno para ellos señalar la fecha exacta de la separación?

Marcar el momento en que uno de los dos se va a ir de casa es algo muy traumático. La despedida no puede ser tan dramática e intensa. Si es posible, convendría, ahora que la desescalada empieza a permitirlo, programar algún viaje por parte de uno de los dos progenitores. Generalmente, antes de la separación física de la pareja hay una separación tempora l que permite a cada uno madurar la decisión e ir resolviendo los conflictos que se pueden ir produciendo. Esta distancia ayuda a los hijos a prepararse y puede servir como tiempo de reflexión.

¿Cómo transmitir tranquilidad si los padres están en guerra?

El principal impedimento para una comunicación madura y no violenta es el propio conflicto conyugal y la tensión que palpa el resto de la familia. Cuando los hijos han presenciado discusiones, es preciso que la noticia de la separación llegue acompañada de una petición de disculpas . Es la ocasión, además, de ser honestos y de explicarles que no somos capaces de solventar la situación tan dificultosa que se ha creado. El divorcio debe plantearse, por tanto, como la mejor solución posible para preservar a los hijos de este escenario tan poco favorable.

Cada uno debe aceptar su propia responsabilidad

La familia agradecerá y saldrá reforzada si cada uno de los cónyuges asume y verbaliza su responsabilidad, eximiendo a los niños de cualquier culpa o fallo . No significa que haya que detallar los porqués, pero sí dejar claro que la causa está en cada uno de los progenitores. Es un signo de madurez que necesitan ver los hijos para seguir sintiendo que continúan bajo su protección y que son capaces de hacerse cargo de cualquier problema.

¿Deben conocer el motivo?

No es necesario dar a conocer el motivo real. Sea cual fuere, la causa final que lleva a la ruptura es la falta de habilidad o de recursos para salvar el matrimonio. En todo momento habrá que diferenciar hechos y opiniones y no atentar jamás contra el otro progenitor. Sería un dolor añadido para los hijos, una nueva razón de incomprensión muy perniciosa.

Aclaremos que la crisis es de pareja. La familia no se toca

Es importante hacer hincapié en este mensaje: la falta de convivencia no va a romper la unidad familiar. Esto significa que la relación con cada uno de los progenitores continuará intacta e incluso podrá salir reforzada. A los hijos les aporta mucha seguridad saber que habrá ocasiones que permitirán un reencuentro: un evento familiar, una graduación, una fiesta, etc. Difícilmente podremos exigirles una buena actitud con sus hermanos o con el otro progenitor, si no somos capaces de dar ejemplo de armonía.