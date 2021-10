Pero Goldberg no se quedó solo en esa reflexión, ya que se lanzó a contar una experiencia personal que tuvo con un hombre más joven, lo que le ha llevado a no querer más relaciones con ellos, al menos por el momento. "Déjame decirte por qué dejé de salir con gente más joven. Estuve con un tío más joven que yo que me dijo: 'No puedo creerme esto'. Le pregunté: '¿A qué te refieres?'. Y él me dijo: 'No sabía que Paul McCartney tenía otra banda'. Me quedé pensado: '¿Los Beatles? ¿Es que nunca has oído hablar de los Beatles?'" contaba la actriz a sus compañeras, a lo que confirmaba que la respuesta fue "no".