Rebeca o salir del armario bisexual con 54 años: "Me di permiso para escuchar a mi cuerpo"

Antes de nada, buscó información porque la situación le creaba confusión. "Mi gran duda era si la orientación sexual cambia a lo largo de la vida ". Su conclusión fue que simplemente tenía un nuevo deseo, un pensamiento que por fin se revelaba con mucha claridad. "Al cabo de unos días, esa atracción se desvaneció, tal vez porque no hice nada para alimentarla. Me faltó valentía para dar un paso más, pero el principal, identificar una atracción sin importar si era hombre o mujer, ya lo acababa de dar".

Desde ese instante, Rebeca empezó a preguntarse si ese arrebato era suficiente para considerarse bisexual , puesto que, desde su separación, había tenido un par de relaciones heterosexuales breves que, aunque no cuajaron, le resultaron también gratificantes. Sus dudas se disiparon cuando al cabo de un tiempo, en una cena de amigas del gimnasio, vio que una de las entrenadoras la miraba más de lo normal. "Me gustó y le seguí el juego. Era una sensación curiosa y muy agradable, pero al mismo tiempo me enloquecía. Una cosa era la fantasía o el flirteo y otra muy diferente iniciar una relación a ojos vista".

Después de un tiempo dándole vueltas, decidió inscribirse en una plataforma para conocer parejas lesbianas. "Aquello fue pura adrenalina, perdía la cabeza imaginando cómo sería concretar un encuentro. Hice una selección muy minuciosa y por fin concerté una cita. No resultó como yo esperaba, pero no desistí y al cabo de cuatro o cinco semanas conocí a una mujer con la que encajé . También ella venía de un matrimonio heterosexual y coincidimos en muchos aspectos. Volvimos a quedar y la experiencia fue maravillosa. Hemos cumplido dos años de relación y hace más o menos uno por fin nos atrevimos a dar el paso de contarlo en nuestro círculo más íntimo".

Las reacciones fueron sido dispares. "Unos me reprocharon confusión, aunque yo no lo llamaría así. En este momento tengo claro lo que quiero, igual que en otras épocas he sabido que amaba a mis parejas masculinas. A otros se les ha disparado la imaginación y más de uno nos ha propuesto hacer un trío. Es difícil hacer entender que bisexualidad no implica promiscuidad".