Radiografía de la monogamia en España a partir de los 50: infidelidad, poliamor, swingers y relaciones abiertas

Más de la mitad de los españoles ni siquiera tiene claro los tipos de relación no monógamas que existen. Hablamos de relaciones abiertas, swingers o poliamor . Son solo algunas de las tendencias con las que hoy se da cabida al amor y a la práctica sexual, aunque el 88% reconoce que no ha probado ninguna de estas opciones que podrían poner en peligro nuestra monogamia.

Son conclusiones que, según advierten, no se pueden trasladar a la expresión genética en humanos y, aunque se hiciese, sospechan que no encontrarían una pauta única, puesto que habría que valorar de qué modo el entorno favorece un modelo u otro de vida en pareja . A la monogamia se le ha dado una explicación evolutiva, biológica y cultural. Se señalan numerosos factores, como protección frente a la transmisión de enfermedades venéreas , necesidad de defender a la hembra durante la crianza, etc.

Las relaciones poliamorosas no están reconocidas en España ni tienen amparo legal en nuestra legislación. Tampoco existe esa plurifiliación que plantea Wiener en su teatro. Una tercera persona no tendría la patria potestad de un menor ni obligación legal de alimentación. No obstante, durante el tiempo de convivencia los miembros de la relación poliamorosa sí podrían llegar a pactos contemplados en el Código Civil, siempre que no sean contrarios a la ley o perjudiquen a terceras personas. Algunos países empiezan a incluir estas nuevas realidades en sus legislaciones. Brasil y Tailandia, por ejemplo, permiten el matrimonio entre tres personas. Y en Estados Unidos, el juez de la Corte de Nueva York otorgó en 2017 la custodia de un niño de diez años a tres personas unidas en una relación poliamorosa.