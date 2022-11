Alicia Zurita, la empresaria que más sabe de lubricantes y menopausia: "Si no es bueno, puede tener un efecto rebote"

El emprendimiento está en mi ADN, tengo ese gen. Desde que recuerdo quiero ser emprendedora. Empecé muy joven con mi primera empresa y es dónde me siento cómoda, me he quedado aquí para siempre, en la creatividad y la aventura de emprender. Con 28 años, Descubrí el sector erótico, en es momento muy rancio, dedicado en exclusiva a los hombre y con producto 100% Made in China. En seguida fui consciente que era un folio en blanco y pude visualizar la gran evolución que tendría el sector y me enamoré de la idea de crear la categoría en un mercado convencional, sacarlo del circuito erótico, que pudiera estar disponible en cualquier punto de venta. Todos estos años y experiencias me han llevado a diseñar Lubets, un potenciador de sensaciones que reivindicara el placer, certificado ecológico, con un formato revolucionario y una comunicación que conectara emocionalmente con el consumidor.