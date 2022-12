Radiografía del sexo tras la menopausia: “Es una oportunidad para resetear, aprender y disfrutar"

En cuanto a cambios físicos, las paredes vaginales pueden perder flexibilidad y nuestra lubricación natural disminuir, dándose la famosa sequedad vaginal. Dicha sequedad puede causar dolor y/o molestia durante la penetración, así como picazón y ardor en algunas mujeres. “Estos cambios negativos para la mayoría de nosotras hacen que nuestra autoestima sexual, y nuestra sexualidad en sí, se vea alterada sufriendo dificultades . Recordemos que el dolor y/o molestia (no buscado ni deseado) no es compatible con el placer. Cuando algo no nos resulta agradable e incluso nos es doloroso, genera en nosotras un rechazo, una evitación”, explica Blázquez.

Por último, intervienen los cambios emocionales, los cuales suponen una de las causas más determinantes según la sexóloga. “Un alto porcentaje de mujeres acuden a mi consulta en búsqueda de apoyo cuando se encuentran atravesando la menopausia". En sus inicios, es donde surgen los mitos e inseguridades que están asociados a esta nueva etapa que se vincula al paso de la juventud a la vejez: ‘Con la menopausia, dejo de ser o funcionar como una mujer’, ‘Estamos fuera del mercado’, o ‘Ya no es importante nuestra sexualidad. Eso ya no es para mí’. Además, muchas se sienten acomplejadas o no se reconocen por los cambios físicos que se producen en su cuerpo. "Por eso, cada vez más mujeres, acuden a mi consulta para vivir y disfrutar de una manera más sana y positiva esta nueva etapa vital. Quieren un cambio en su vida sexual no vinculado al dolor, ni a las molestias. Están preocupadas por su bajo deseo sexual y quieren recuperarlo. Reconciliarse con su nuevo cuerpo y, sobre todo, saber qué las pasa y cómo poder acompañarse de una manera amorosa y respetuosa”, apunta la sexóloga.