La sexualidad humana no para hasta el último día de nuestra vida. Aunque tenga que abrirse paso arrastrando mitos, creencias erróneas y prejuicios que aumentan a medida que avanzan los años. La situación, por desconocimiento, incomprensión o repudio, puede ser desgarradora cuando irrumpe el alzhéimer. El paciente no deja de ser una persona sexual. Sigue teniendo deseos de intimidad, aunque lo manifieste de manera distinta, inesperada y a menudo chocante. Puede incluso que su reclamo no tenga nada que ver con el sexo , sino puro deseo de sentirse querido y apreciado por la persona con la que ha desarrollado más apego debido a los cuidados que le brinda.

Khun recuerda que la vejez por sí sola no disminuye el deseo de cercanía humana y expresión sexual. "Está bien documentado que cuando las personas mayores no están involucradas en una relación íntima o sexualmente activa, se debe principalmente a la falta de una pareja disponible. Pero nos cuesta plantear la sexualidad en la vejez, conseguir un cambio de discurso en la sociedad. El cineasta Bill Holderman lo hizo en 'Cuando ellas quieren' y dejó que Jane Fonda, una de sus veteranas protagonistas, clamase: "No me importa lo que diga la sociedad sobre las mujeres de nuestra edad. ¡El sexo no se debe quitar de la mesa!".