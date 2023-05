Si hubiera ocurrido con un hombre, nos estaríamos echando las manos a la cabeza. Pero Gwyneth Paltrow , ganadora de un Oscar por su trabajo en 'Shakespeare in Love', tiene el 'ángel' y el aplomo suficientes para hablar de temas políticamente incorrectos y salir indemne . En su momento, habló de la "separación consciente" de Chris Martin, de la vela que había creado para Goop , su empresa dirigida al bienestar, basada en el olor de su propia vagina . Y, ahora, habla sin despeinarse de quién de sus ex era mejor en la cama . Si lo hubiera hecho un hombre, diríamos que estaba cosificando a las mujeres, pero con Gwyneth todo se vuelve ligero y amable .

La actriz ha vuelto a recordar sus relaciones pasadas en un contexto de humor. Invitada estrella del podcast 'Call Her Daddy' , un espacio satírico presentado por Alexandra Cooper e inmersa en la promoción de unos juguetes sexuales de su marca, la actriz reveló algunos detalles íntimos sobre Brad Pitt y Ben Affleck, a los que ha llegado a comparar en la cama.

Paltrow coincidió con Brad Pitt durante el rodaje de 'Seven'. Llegaron a comprometerse y todo el star-system daba por hecha la boda, pero antes de llegar al altar decidieron poner fin al noviazgo. "Fue amor a primera vista. Una locura", ha explicado la actriz. "Aunque la ruptura fue dura, era lo correcto en aquel momento. Me quedaba mucho por hacer y en cierto sentido, no empecé a ser yo misma hasta los 40", ha explicado igualmente en el podcast.