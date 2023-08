Fisiosexología, la cara desconocida de la fisioterapia: "Nuestro potencial erótico siempre es más elevado de lo que creemos"

Una buena función erótica no se refiere a cantidad de veces, número de parejas o posturas , sino a satisfacción. Este es un concepto muy personal que exige un equilibrio sexual al que se llega a través de emociones, cuerpo y vínculo humano. Si conseguimos este equilibrio nos permitiremos una práctica sexual placentera con liberación de dopamina y serotonina en cantidades suficientes para que el cuerpo sienta bienestar. Es, por tanto, un bienestar físico, pero también psicológico y social. La fisiosexología es una fuente de comunicación, afectividad, satisfacción del deseo y descubrimiento de sí mismo y del otro.

Resuelve disfunciones, pero no sirve para tratar un problema sexual si su origen es orgánico

A lo largo de estos años he comprado que es especialmente interesante en mujeres al borde de la menopausia que empiezan a notar problemas de libido y en aquellas que sufren anorgasmia. Igualmente, en hombres que arrastran desde hace años eyaculación precoz y otras disfunciones eréctiles . No sirve para tratar un problema sexual si su origen es orgánico. Es decir, cuando hay un problema médico de base, como es el caso de los trastornos cardiovasculares, neurológicos u otros. Otra cosa es que una persona esté pasando un momento vital estresante o que llegue a la relación con inseguridades o experiencias traumáticas. Ahí sí ayuda la fisiosexología.

No sabemos lo extraordinariamente eróticas que pueden ser las diferentes partes del cuerpo hasta que las trabajamos en los talleres de fisiosexualidad. La piel, por ejemplo, es nuestro órgano sexual más importante y la tenemos descuidada. Lo sabemos, nos lo dicen, pero no somos conscientes. Por eso, uno de los primeros objetivos es el conocimiento de nuestro cuerpo erótico .

No es necesario que existan problemas para tonificar la musculatura del suelo pélvico

El suelo pélvico juega un papel esencial en las relaciones sexuales. Su rehabilitación mediante ejercicios ayuda a solucionar un conjunto muy amplio de disfunciones. Pero no es necesario que existan problemas para tonificar la musculatura y conseguir un paso más en la calidad de las relaciones sexuales . Generalmente, el objetivo es aprender a ubicar la musculatura del suelo pélvico, ejercitar la contracción, fortalecer la zona, saber cómo protegerla frente a esfuerzos o cómo utilizarla durante la práctica sexual para que sea lo más satisfactoria posible.

La mujer ha sufrido muchos siglos de opresión, tanto en su cuerpo como en su mente. El trabajo con su cuerpo orientado a la salud y a la función erótica le devuelve esa fuerza natural. Los fisiosexólogos podemos apoyar y marcar ese cambio. Los ejercicios hipopresivos son mucho más que una gimnasia saludable y es lo que me llevó a crear mi propio método. Se trata de una herramienta terapéutica probada, completa e individualizada. Incluye gimnasia abdominal hipopresiva (más de 800 ejercicios), técnicas manuales e instrumentales, aspiración diafragmática, técnicas ambientales, etc. Pero no hay protocolos, sino un tratamiento muy personalizado a partir de una evaluación exhaustiva.