Una de las características del enamoramiento es la aspiración de eternidad . Sobre todo en las personas más jóvenes que buscan esa relación para toda la vida. Pero las personas con la vida ya hecha, no necesitan pasar por ese espejismo. Es más, habiendo pasado por relaciones estables, familias y, quizás, separaciones, muchos incluso prefieren eliminar por completo la posibilidad de comenzar otra familia o de establecer un compromiso permanente . Es decir, ya no idealizamos las cosas y somos más realistas.

Como ya te decía en esta nota la psicología especializada en terapia de pareja Trinidad Bernal: “el saber que no es lo mismo el amor a unas edades que a otras sirve de amortiguador. Si uno es consciente de que todo esto ocurre, la expectativa con respecto a la nueva relación no puede ser idealizada. Pese a la ilusión de una nueva aventura vital, no puedes pensar que es maravillosa, porque en realidad vas a tener que convivir con una realidad que choca con esa maravilla que te has creado. Una vez que se tiene eso en cuenta, el primer paso sería exigir menos a esa relación”.