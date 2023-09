En realidad, hay tres estilos de pareja. En las parejas pasionales, ambos miembros quieren la misma frecuencia de sexo. Ahí no hay ningún problema. Luego están las parejas contrarias o parejas islas. Son frías, no se tocan y ninguno de los dos quiere sexo, bien porque no sean personas sexuales o porque hay infidelidad. Ahí no hay sexo ni deseo; normalmente están muy centrados en los hijos y en la pareja funcionan como compañeros. Ahí tampoco hay ningún problema. No tener sexo no tiene por qué suponer un problema, aunque a veces es síntoma de otras cosas. Las parejas discordantes son las problemáticas. Se dan cuando uno quiere mucho sexo y la otra persona, no.