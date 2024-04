Albert Arnaiz ha escrito el libro que seguramente nadie regalaría a su pareja: 'Shicret. Cómo ser infiel sin que te pillen'. En el acrónimo "shicret" están contenidas sus siete reglas de oro para conseguirlo, pero antes de desvelarnos nada, nos cuenta quién es este "cuarentón infiel" -así se define- y cómo nació su particular método con el que burla eso de que "antes se atrapa al mentiroso que al cojo".

"Mi pretensión no es hacer un alegato a favor del adulterio. Lo que ocurre es que la infidelidad es una realidad ancestral. A nuestros antepasados más lejanos ya les costaba mantener relaciones monógamas. Por tanto, no hace falta un libro que promueva algo que ya existe de forma natural, pero sí un método que ayude a hacerlo bien y con el menor daño posible a la pareja".

Arnaiz está convencido de que "todos lo haría si supieran con certeza que no habrá consecuencias". De hecho, un estudio de Sigma Dos coincide con otro de Gleeden: un tercio de la población confiesa haber engañado a su pareja, pero el doble tiene sospechas de haber sido engañado.

Lo que Arnaiz está comprobando a partir de la curiosidad que está despertando es que la infidelidad tiene también un efecto contagioso. Y no es el único que lo piensa. Saber que otras personas engañan a sus parejas nos puede arrojar a nosotros mismos a los brazos de otros . Es la conclusión de un estudio publicado en la revista Archives of Sexual Behavior. La exposición a la infidelidad de otros predispone a ser infieles en nuestras propias relaciones románticas, disminuye el nivel de compromiso y aumenta el deseo de una pareja alternativa.

S. Secreto. La primera regla del infiel debería ser mantener en silencio su aventura. No contárselo ni a tu mejor amigo o amiga, aunque te pueda la tentación de fanfarronear o jactarte de tus conquistas.

I. Intimar. Significa buscar lugares secretos donde mantener el sexo sin riesgo de ser sorprendidos. Los amantes no deben pisar la casa jamás. Hay muchos hoteles exclusivamente para este tipo de encuentros y lugares discretos.

C. Convivir. No con el amante, sino con el peso o la carga de culpa que implica una infidelidad. Habrá que convivir sin que te delate tu mala conciencia o una rutina que tú mismo alteras.

R. Reiterar. Arnaiz anima a hacer trampa una y otra vez. Además, los factores que llevan a ser infiel generalmente no desaparecen: bajo grado de compromiso, insatisfacción sexual, aceptación de las relaciones fuera de la pareja, diferencias individuales en los niveles de excitación sexual, el contexto, etc.

E. Embaucar. Es importante cultivar el arte del engaño, encontrar el momento y la manera para no ser descubierto. La tecnología puede ser la mejor aliada, pero también la mayor trampa si el infiel no se ocupa de ir borrando huellas.

T. Terminar. No existe amante para la eternidad. La aventura tiene un límite y cuanto mayor es su intensidad, antes debería terminar. "Si el sexo con el amante se practica una vez por semana, la relación no debería ir más allá de los tres meses. Un año cuando los encuentros tienen lugar una vez por mes". Es su particular ecuación para reducir las posibilidades de ser descubierto.