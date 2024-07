No es una fase: cuando tu hijo ha sido gay, bi, pan... y sigue explorando

Elena (19) ha escuchado mil veces que lo suyo "es una fase", muchas veces de sus propios padres. "Tuve una novia durante dos años y aunque se tomaron bien lo de tener una hija lesbiana , cuando lo dejamos y empecé a salir con chicos, empezaron con eso de que había sido una 'fase'". Para Elena, "es un palo" porque siente que siempre que alguien usa esa expresión lo hace con cierta condescendencia . "Lo hacen como para menospreciarte y decir 'te lo dije'. Pero a mi la verdad es que me da pena por ellos, porque no se enteran". Y no solo se trata de los padres, muchos de sus amigos, sobre todo chicos cis, también se lo han soltado alguna vez, asegura.

Elena asegura que en estos momentos está muy bien con sus padres, "yo no los juzgo por no entender, así que solo espero que no me juzguen ellos a mí", dice entre risas. "Tal vez lo único que les pediría que si vuelvo a estar con una chica más adelante no vuelvan a encasillarme como 'la buena hija lesbiana', creo que les hacía más ilusión que a mí que tenga un solo tipo de pareja". Y Elena tiene claro que no va a ser así.