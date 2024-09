La química del amor a primera vista a partir de los 50: "¿Es un error buscar las 'mariposas'?"

Sea cual sea el método, dejan claro que sus libidos están más despiertas que nunca y se decepcionan si esa persona que acaban de conocer no cumple sus expectativas. Cuando esto ocurre, hay una frase recurrente: "No he sentido esas mariposas que debería haber sentido".

Sheva Rajaee, psicoterapeuta y directora del Centro para la Ansiedad y el TOC en el sur de California, desmonta la trampa del amor a primera vista a través de sus estudios. "La sensación de las mariposas, que hemos convertido en la piedra angular de nuestras fantasías, no tiene absolutamente ninguna correlación con la felicidad a largo plazo, la satisfacción sexual o la compatibilidad en una relación". La ausencia de esa emoción inicial mágica no debería tomarse, en su opinión, como una señal negativa, sino más bien al contrario.

"Podría suceder que esa persona reúne los ingredientes adecuados para convertirse en un compañero de vida, con quien realmente te gustaría estar pero que no desencadena esos sentimientos efusivos, los que nos han enseñado que son los indicadores definitivos del amor verdadero". Tal vez en esas citas que descartamos hemos perdido la posibilidad de un amor que, aunque no revoletee al principio, podría elevarse.

