Ana Milán se declara demisexual a los 51: en qué consiste la orientación sexual

Sin embargo, no ha dudado en recalcar que la etapa mencionada supuso un instante de calma para ella, priorizando su salud y bienestar: ''Oye, qué etapa más tranquila. La de libros que me dio tiempo a leer, lo bien que dormía, ni un Lexatin. Tampoco pasa nada'', ha expresado acerca de su decisión. Tras ello, Milán ha indicado que “el sexo por el sexo le cuesta mucho”: “El intercambio de fluidos me da perecita, no me gusta'', ha sentenciado.