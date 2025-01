El exfutbolista Quique Sánchez Flores, padre de cuatro hijos, ha desvelado que en la actualidad "vive sin sexo"

Otros rostros reconocidos como el de Brad Pitt, Lenny Kravitz, Drew Barrymore u Orlando Bloom han llegado a renunciar a las relaciones íntimas

A medida que transcurre una relación, las prioridades de la pareja también van transformándose. También la relación con el sexo, que a veces sufre un parón (permanente o no). Es lo que les ha pasado también a algunos famosos, que han hablado de ello en entrevistas. Brad Pitt, Lenny Kravitz, Drew Barrymore, Orlando Bloom y Quique Sánchez Flores son algunos de ellos.

El último en hablar de ellos ha sido Quique Sánchez Flores en el programa Plano General. Padre de cuatro hijos, en la actualidad vive "sin sexo”. El entrenador de fútbol, actualmente de año sabático, se ha tomado un tiempo para pensar en lo que significan los vínculos. Pero no es el único.

Brad Pitt

Tras su separación de Angelina Jolie en 2016, Brad Pitt optó por cambiar su estilo de vida implantando una nueva rutina de ejercicios y de alimentación y, del mismo modo, según el periódico británico The Sun, manteniéndose célibe durante al menos un año.

Drew Barrymore

Drew Barrymore se convirtió en madre soltera en el año 2016. A partir de ello, confesó en su blog no haber tenido sexo y, aunque seguía interesada, poder pasar “años sin practicarlo”: “Desde que me convertí en madre soltera, no logré tener una relación íntima. He tenido el honor y el placer de trabajar en mí misma y aprender qué es la crianza de los hijos, algo que no tenía exactamente claro mientras crecía”, escribió.

Lenny Kravitz

El legendario cantante estadounidense reveló a The Guardian el pasado año el voto de castidad que hizo unos cuantos atrás, en 2005. Con sus declaraciones, mantuvo su deseo de abstenerse de mantener cualquier contacto íntimo hasta que conociera a su alma gemela. Además de por sus creencias, la decisión de Lenny Kravitz llegó después de reconocer haber tenido distintas aventuras a lo largo de su vida tal y como hizo su padre, según él mismo declaró: "Después de casarme con Lisa Bonet, me parecí más a él. Me estaba convirtiendo en alguien que jugaba con la gente... No me gustaba. No quería ser ese tipo. Así que tuve que afrontarlo y me llevó años", explicó.

