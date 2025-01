Las relaciones al igual que las personas se transforman , evolucionan y, entre dos seres diferentes esos cambios pueden no empatar. Descubrimos, a continuación, de qué modo puede cambiar el vínculo afectivo y sexual en edades maduras y qué hacer ante los miedos e inseguridades venidas con la edad tanto personalmente como en pareja.

En la etapa vital en la que se encuentran y tras más de 25 años juntos, piensa que todo lo que han pasado los ha llevado a forjar una base sólida en la que hablar de todo sin miedo ni juicios ni arrepentirse de lo no dicho. “Entendemos mucho mejor las necesidades del otro. Esa libertad es uno de los grandes regalos de nuestro camino juntos”, comenta Pablo.

Entiende que en la etapa en la que están son conscientes de que nada es para siempre. “Todavía podemos hacer planes, aunque, también somos conscientes de que la clave está en vivir nuestros sueños , no en soñar nuestra vida. Hablar abiertamente de nuestras necesidades , tanto en lo emocional como en lo físico, es esencial. Se trata de aprovechar el tiempo que tenemos para construir una relación en la que ambos nos sintamos plenos”, sostiene.

Sin embargo, recalca que el que el sexo disminuya no tiene por qué implicar una pérdida de intimidad. “En esta etapa de la vida, en muchas parejas, la conexión emocional, el cariño y la comunicación se fortalecen y eso puede llevar a disfrutar de la sexualidad”, apunta. Para ella, no hay que compararse con etapas anteriores, sino enfocarse en una adaptación a los cambios y redescubrir nuevas formas de intimidad y placer. Aconseja centrarse en la calidad de las relaciones y la intimidad emocional. “El sexo tenemos que asociarlo al juego, placer, disfrute y no a la obligación”, expresa.