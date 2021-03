En su última entrevista con Jorge Javier, en Telecinco, la actriz Melani Olivares habló con total naturalidad de su bisexualidad, aunque el término no le entusiasme: "He tenido relaciones con mujeres y con hombres durante toda mi vida". ¿Qué habría pasado si tal confesión la hubiese hecho un hombre? Seguro que habría le caído alguna sospecha. De homosexual cobarde, de falta de honestidad o de hombre poco fiable, promiscuo e infiel. No es una suposición aventurada, sino el resultado de las investigaciones que existen en torno a la bisexualidad de los hombres maduros.