"Tomo Cialis desde hace unos meses y me ha salvado la vida": contra el tabú de la disfunción eréctil

¿Seré capaz? ¿Me va a fallar ahora cuando más necesito que dé la talla? ¿Qué explicación hay para esta flojera? Francisco, de 56 años, empezó a agobiarse con el asunto viril antes de regresar a Barcelona una vez que la situación pandémica mejoró. Es ingeniero y trabaja para una empresa maderera en Gabón, en África. Allí le pilló el cierre de fronteras y posteriores limitaciones al movimiento entre países debido al coronavirus. " No sé si fue el nerviosismo, la incertidumbre del regreso o sentir que los años pasan … Por un cúmulo de cosas, mi deseo sexual cayó en picado. Me preocupó enormemente porque el sexo es lo que había mantenido a flote nuestro matrimonio durante más de dos décadas, a pesar de mis largas ausencias por trabajo".

Cuando por fin se atrevió a compartir su inquietud con sus colegas, Francisco descubrió que no era el único y, medio en broma, empezaron a barajar diferentes opciones. De hecho, al buscar información vio que estas cosas pasan con más frecuencia de lo que habría llegado a pensar. De acuerdo con la Urology Care Foundation , alrededor de 152 millones de hombres ocasionalmente tienen problemas para tener o mantener una erección . Más del 50% entre los varones de 40 a 70 años. Pero no encontraba argumento capaz de convencerle y, cuantas más vueltas le daba, más mustio notaba su órgano.

Antes de volver a España, tuvo varias conversaciones telefónicas con su andrólogo, Carlos Trilla . "Tengo que volver a casa firme, doctor" , le dijo. Este le tranquilizó y analizó las diferentes condiciones físicas de su paciente. Es un hombre sano y tanto su presión arterial como su colesterol son correctos. No sufre diabetes ni enfermedad cardiovascular. Practica ejercicio, no fuma y solo bebe alcohol de vez en cuando. "¡Una verdadera alhaja!" , bromea Francisco. Todo parecía indicar que su recién estrenada disfunción eréctil se debía a un problema emocional . "El sexo necesita tener la mente a punto, tanto como el cuerpo", le advirtió su médico y a continuación le habló de cómo el estrés y las preocupaciones emocionales se han convertido en motivo frecuente de esta patología.

Cuando volvió a España, Francisco tenía ya la receta preparada con información sobre la dosis exacta y la advertencia clara de que se trata de un medicamento. En su caso, los habituales efectos secundarios, como dolor de cabeza, indigestión, dolor de espalda y molestia muscular, están siendo muy leves, casi inexistentes. Tanto para él como para Lucía, su mujer, "Cialis ha sido un soplo de aire fresco en la relación". Le permite estar siempre a punto de una manera eficaz, segura y natural. "Como hombre todavía joven, con muchas ganas de disfrutar y de vivir una relación sexualmente activa, me ha subido la moral y me siento mucho mejor física y anímicamente. Me frustraba muchísimo la idea de no ser capaz de mantener una erección suficiente que garantizase una actividad sexual satisfactoria".