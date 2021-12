Cuando realizamos ejercicio para mantenernos en forma y en un estado saludable las variables externas nos influyen a la hora de rendir más. Sin embargo, no le damos importancia porque sabemos que, si hemos dormido mal o estamos más cansados por el trabajo, al día siguiente todo va a volver a la normalidad.

Ya en 2016, la revista The Physician and Sports Medicine publicó un artículo sobre las conclusiones de un estudio clínico al respecto realizado por el doctor Mark H. Anshel. Según su investigación el sexo no perjudica el rendimiento en el deporte.