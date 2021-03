Ocho perfiles que evolucionan con la edad

Estos perfiles no son inamovibles, sino que cambian con el tiempo. Según Eduard García-Cruz, urólogo, experto en salud sexual masculina y uno de los responsables de Sex360, "seguramente nuestro perfil evoluciona con el tiempo y tal vez también en función de nuestra pareja sexual. Hasta la fecha hemos observado que los perfiles más comunes son el amoroso, pasional, y lúdico ".

Las personas con un perfil sexual familiar, hogareño y amoroso tienen una concepción del sexo más tradicional que el perfil funcional, explorador y lúdico. A su vez, el perfil amoroso, pasional y lúdico aprecian más el sexo en sus relaciones. En opinión de García-Cruz, no hay perfiles buenos ni malos: "lo importante no es tener el perfil correcto, lo importante es sentirse feliz sexualmente" .

La educación antes que el físico

Una de las conclusiones más novedosas del estudio es que la educación, desde edades tempranas, influye en nuestra percepción de lo que es el sexo. "Hemos visto que algunos perfiles son más felices sexualmente que otros. También que nuestra educación influye en nuestra felicidad sexual. Por otro lado, hemos descubierto algo que no se sabía: no encajamos sexualmente con todo el mundo. Con algunas personas encajamos mucho mejor que con otras. Ese 'match' seguro que tiene una explicación, pero además podemos ayudar a la gente a elegir mejor, a conocerse y a tener sexo de mayor calidad y más saludable", señala Eduard García-Cruz.

El estudio pone de relieve que la educación y el ambiente que se ve en casa durante las fases tempranas del desarrollo priman más a la hora de tener una vida sexual feliz que los estímulos habituales, como el aspecto físico o los roles sociales. No basta con estar y sentirnos cañón, tenemos que haber vivido una relación sana con el sexo desde pequeños.

Abusos sexuales en una de cada cinco personas

Ante este dato, que no aparece publicado en el estudio, el investigador Eduard García Cruz se sintió "literalmente acojonado". Según el informe, una de cada cinco personas ha sufrido abusos sexuales, y una de cada 11 ha sufrido abusos en más de una ocasión . "Parece que el hecho de haber sufrido abusos en varias ocasiones impacta muy negativamente no solo en la sexualidad, sino también en la personalidad y la salud de la víctima en el futuro", advierte este experto.

Mayores de 50: perfiles más tradicionales

Por edades, el estudio también muestra que a partir de los 50, evolucionamos hacia un perfil más tranquilo. "Sí, hemos observado que a medida que nos hacemos mayores tenemos más tendencia perfiles más tradicionales, como es el familiar, el hogareño y el amoroso , y descienden el resto", explica este experto. Las causas que propician esta evolución no son concluyentes. "Esto puede ser por dos motivos: porque al hacernos mayores tenemos un sexo menos impulsivo o por una cuestión generacional . O una mezcla de ambas", señala García-Cruz.

El estudio tampoco diferencia los comportamientos y actitudes entre un grupo de edad tan amplio como los seniors. Entre los 50 y los 80 años hay una enorme diferencia cultural. ¿Se correlaciona también en sus sentimientos sobre la sexualidad? "Por una cuestión de brecha digital no tenemos muchos usuarios de 80 años con los que comparar. A pesar de eso, no me cabe ninguna duda que entre mi generación (tengo 44 años) y la de mis padres (70 y pico) hay un abismo en información, experiencia y actitudes respecto al sexo", responde el investigador.