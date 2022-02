Las personas siguen disfrutando de su sexualidad a pesar de los años. Es cierto que hay quien prefiere mantener la tradición en el terreno erótico. Pero, en general, los mayores de 50 no optan por el sota, caballo y rey en el sexo . Los boomers se sienten cómodos probando cosas nueva s en la cama y más aventureros que nunca. Y, en estos casos, han tenido un papel clave los juguetes sexuales , que han mejorado exponencialmente las relaciones íntimas.

La insatisfacción sexual pasa factura en una relación sexual. 1 de cada 4 españoles dejan a su pareja por no llegar a un entendimiento sexual. Es uno de los datos que arroja un estudio elaborado por LELO, una firma de bienestar sexual. Para que el sexo en pareja funcione debe existir comunicación. Hay, de acuerdo con esta investigación, dos razones por las cuales algunos españoles no consiguen abrirse y expresar lo que les gusta o no en el sexo: la más habitual es la vergüenza; y la segunda, el temor a que desemboque en una discusión.