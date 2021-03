La menopausia es una de las etapas más complejas de la vida de las mujeres . Antes o después, todas debemos pasar por este punto de inflexión en el que nuestro comportamiento hormonal se transforma dando lugar a una serie de problemas que pueden afectarnos tanto física como mentalmente, y no siempre es fácil afrontarlo. Al contrario, son muchas las mujeres que durante la menopausia se sienten terriblemente incomprendidas, rechazadas e incluso deprimidas, por lo que no es de extrañar que cada vez aparezcan más remedios, consejos y tratamientos para intentar retrasarla lo máximo posible.

Recientemente, un estudio publicado por la Royal Society Open Science ha revelado un placentero tratamiento que podría ayudarnos a combatir la menopausia precoz : una vida sexual activa. Según el estudio, elaborado por las investigadoras de la University College de Londres Megan Arnot y Ruth Mace, las mujeres que mantienen relaciones sexuales una vez por semana tienen menos riesgo de sufrir una menopausia precoz que las que no las tienen, pero ¿qué significa esto?

Compensación biológica

Para Megan Arnot, una de las autoras del estudio, estos datos reflejan que si una mujer no esta manteniendo relaciones sexuales y, por tanto, no hay posibilidades de embarazo, “el cuerpo 'elige' no invertir tiempo y energía en la ovulación”. Esto, explica, podría ser una compensación biológica entre “invertir energía en la ovulación o invertirla en otro lugar, por ejemplo para mantenerse activa cuidando a los nietos”.