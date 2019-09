José, 'bypass' y seis pastillas diarias a los 65: "El sexo no vuelve a ser igual después del infarto"

El estrés y el miedo, los primeros enemigos

Sin embargo, la preocupación de José es muy común. "El estrés y el miedo está presente en todos los pacientes, pero realmente no hay problema. Es más, en pacientes con condiciones normales está indicado ", explica el doctor Alfonso Valle, vocal de la Sección de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología (SEC). "Solemos explicar que una relación sexual con tu pareja habitual es similar a subir un par de pisos de escaleras. Si el paciente puede subirlos no va a haber ningún problema porque es un ejercicio moderado", añade.

Superado el miedo, la medicación también influye

"Al principio es verdad que el estado anímico influye pero no nos engañemos, después son las pastillas. Las relaciones sexuales no son iguales antes y después del infarto, el fantasma que diga lo contrario miente. Por mucho que quieras tu cuerpo está resentido, tu corazón también y no aguantas lo mismo, la potencia no es igual y el tiempo también baja", dicta.