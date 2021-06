La entrevista de la fama: tierra trágame

Soto acudió a 8 Magazine Ávila , un programa de La 8, segunda cadena de la televisión de Castilla y León, para presentar 'Creando almas' , su tercer libro. Cuando la presentadora le invitó a recitar uno de sus poemas, la autora no leyó uno propio, sino el de un amigo también poeta, ya fallecido, que de manera explícita describía cómo le haría el amor a Sonsoles . Tras la lectura, poeta y periodista azoradas . Momento tierra, trágame. Y las redes empiezan a hacer su trabajo: el vídeo llegó a ser trending topic en Twitter . En esta red hubo de todo, comentarios con chispa o publicaciones más reivindicativas y frases más hirientes. Para Sonsoles convirtieron "algo hermoso en algo sucio y me parece tremendo", según explica en elDiario.es.

"Tengo amigos, pero no quiere decir que me acueste con ellos"

Sonsoles tiene una energía desbordante y una actitud vital más que positiva. 'Creando almas' es el compendio de sus últimos años, un tiempo en el que ha podido cuidar a la familia y a sus pacientes, jubilarse y hacer nuevos amigos. El prólogo está escrito por un amigo mexicano, uno de sus muchos cómplices en las tareas creativas. ¿Solo amistad? "Tengo amigos y eso no quiere decir que esté acostándome con ellos. Son personas que han estado ahí en mi vida cuando he tenido bajones, porque yo no lo he tenido siempre fácil. Aunque iba para secretaria, he sido enfermera porque siempre he querido cuidar de los demás. Para mí mi es algo muy grande cuando tienes gente con la que contar cuando se te rompen las alas", asegura.