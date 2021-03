Un método anticonceptivo de barrera

La diferencia fundamental de la operación es la manera de realizar el corte. Algunos especialistas realizan una incisión única en la piel y otros, dos, a cada lado del escroto. La ventaja de la incisión vertical única es que es una técnica sin bisturí y sin agujas, mucho más cómoda para el paciente . Para cualquiera de las técnicas de vasectomía, el tiempo quirúrgico es corto. Si no hay incidencias, puede ser realizado en menos de media hora. Generalmente, se aconseja un reposo relativo durante las 48 horas posteriores a la cirugía. En estas primeras horas es importante que el paciente no haga esfuerzos físicos ni actividad física, sobre todo debe evitar montar en bicicleta . Las relaciones sexuales deben de evitarse entre los diez y 15 días posteriores a la cirugía.

¿Cuánto tiempo tarda en ser eficaz?

Dicho de otra manera, ¿hasta cuánto tiempo después de la operación hay que utilizar otro método anticonceptivo en las relaciones sexuales? El tiempo que tarda en alcanzarse la ausencia de espermatozoides en el líquido seminal puede variar entre los 10 y los 350 días desde la intervención, con una media habitual de 80 días . Por tanto, es fundamental utilizar en ese tiempo de transición otros métodos anticonceptivos porque no se puede garantizar que no queden espermatozoides viables hasta la revisión de la operación, que suele hacerse a los tres meses y en la que se realiza un seminograma para comprobar la existencia de los posibles espermatozoides activos.

¿Qué porcentaje de eficacia tiene?

"La vasectomía es una técnica muy eficaz. La probabilidad de que no resulte como método anticonceptivo es terriblemente baja", sostiene el doctor García Cruz. Algunos estudios, de hecho, cifran esta posibilidad menor a un 1%. La intervención no solo no pierde eficacia con el tiempo, sino que se acrecienta. "Si hago una vasectomía mañana y el paciente quiere revertirla a los dos meses, es posible. A los diez años, no", señala García Cruz. La vasectomía es reversible mediante técnicas quirúrgicas que permiten la unión de los dos cabos del conducto deferente (vasovasostomía) o del conducto deferente con el epidídimo (vasoepididimostomía), pero el factor tiempo es crucial: recuperar la fertilidad puede variar desde más de un 90% cuando se realiza en los tres años posteriores a la vasectomía, hasta un 30% pasados los 15 años.