El hecho de tener un título nobiliario no implica diferencia social y tampoco legal alguna con respecto al resto de personas, más allá de ser una distinción simbólica y/o honorífica. Tampoco se cuentan con privilegios fiscales, y en la actualidad, pueden ser concedidos a personas de toda índole más allá de pertenecer o no a la nobleza.

Los títulos nobiliarios en España no se pueden comprar. Esto ya era una práctica increíblemente excepcional y mal vista, incluso en tiempos en los que ser noble servía para algo, y que siempre necesitaban el visto bueno del monarca de turno. Simplemente, no es legal. No hay ninguna vía más allá de que el rey te otorgue un título para que la nobleza se pueda adquirir de forma no hereditaria.