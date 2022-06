Ses Illetes, Calblanque y otras playas españolas elegidas entre las mejores de Europa

Recientemente, The Guardian, uno de los periódicos más conocidos de Reino Unido, se ha hecho eco del encanto de nuestra costa y ha incluido seis de nuestras playas en una lista de las 40 mejores playas de toda Europa. Si este verano quieres disfrutar del sol y el mar pero aún no has elegido un destino, toma nota: tal vez la respuesta esté más cerca de lo que crees.