Si vas a viajar los próximos días lo más probable es que tengas en mente la huelga que los tripulantes de cabina de Ryanair tienen programa para los días 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio . En estas seis jornadas de huelga lo más probable es que muchos viajeros se queden en tierra debido a la cancelación de los vuelos por la huelga, que busca retomar las negociaciones del primer convenio colectivo para estos trabajadores. Aunque no han anunciado cancelaciones, lo más probable es que se produzcan. ¿A qué derechos puedes acogerte? Te lo contamos.

Desde Facua establecen que, según expone el Reglamento Europeo 261/2004, hay una serie de c ompensaciones para los usuarios en caso de que su vuelo se vea cancelado . La normativa europea recoge que los pasajeros pueden recibir una compensación de 250 euros con vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 euros para intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros, y para el resto de vuelo 600 euros de compensación.

La organización de consumidores también señala que las aerolíneas no pueden acogerse a lo de circunstancias extraordinarias para no pagar esas cantidades a sus pasajeros. No pueden negarse debido a una sentencia de 2018 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).