Llegan las vacaciones de verano y hay que empezar a planificarlas y a pensar qué sí y qué no metes en la maleta . Bañadores, ropa fresca, crema solar o tu cámara. Pese a que la buena calidad de nuestro móvil nos permite sacar fotografías de una gran resolución que nada tienen que envidiar a buenos equipos fotográficos, siempre hay algún apasionado que prefiere llevarse su cámara para captar los mejores momentos o atardeceres a la orilla del mar. ¿La tienes preparada para llevártela de vacaciones? Te contamos cómo limpiarla para que todas tus fotos salgan perfectas.

Ya no es solo porque las fotos de tus vacaciones salgan bien, también por mantener en buenas condiciones el equipo fotográfico que, precisamente, barato no es. Durante el invierno puede que se haya expuesto a la lluvia, a la nieve o a polvo, y ahora le toque enfrentarse a la arena de la playa o al salitre del agua del mar.

Una buena limpieza de todos sus componentes no solo te va a permitir conseguir imágenes más nítidas, también una mejor vista previa. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aseguran que debe realizarse al menos una vez al mes esta limpieza, en especial si se usa con frecuencia o se ha expuesto a condiciones adversas, como un día de playa con arena, sol y agua.

No obstante, la entidad también señala aquellas técnicas o productos que considera que no deben utilizarse, como el aire a presión, ya que es demasiado fuerte y puede tener el efecto contrario al deseado metiendo arena o polvo en el interior de la cámara. Tampoco aconseja el uso excesivo de líquidos y, en caso de ser necesario, no aplicarlo directamente sobre la cámara, utilizando solo productos destinados o recomendados para la cámara.