Ahora que empezamos a planear las vacaciones del verano y buscamos alargar los fines de semana al máximo es conveniente revisar con antelación la documentación personal. No es la primera vez que alguien compra unos billetes de avión a su isla favorita para una desconexión total y se encuentra en la puerta del embarque con que no puede volar porque su DNI está caducado. No obstante, por si ya no hay tiempo de reaccionar con el trámite desde Uppers te contamos en qué casos puedo viajar con el DNI caducado.