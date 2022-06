Jesús y María, vivir en una autocaravana: "Empezamos para ver auroras boreales y nos hemos quedado"

María Ortega y Jesús Millán acaban de poner su felicidad en manos de Charly . Nos lo cuentan después de visitar el mercadillo de quesos de Alkmaar, un auténtico espectáculo gastronómico que se celebra en esta ciudad próxima a Ámsterdam (Países Bajos). María tiene 52 años. Hace cinco, después de un divorcio y una voltereta de esas que obligan a recolocar la vida, le diagnosticaron la dura enfermedad a la que no pone nombre y de la que, como dice, de momento ha salido. "Luego llegó la pandemia y nos dejó claro a todos que esto se puede acabar mañana ". Entendió que la vida le estaba enviando señales para apreciar el valor del presente y tomar conciencia de que el tiempo es el que transcurre ahora, sin que merezca la pena reparar en lo que se fue, lo que pudo haber sido o lo que será.

"Queríamos cumplir un sueño -explican-, nos compramos la autocaravana, empezamos a viajar y nos dimos cuenta de que eso nos hacía felices. Decidimos dejar la casa, meter todo en un guardamuebles y vivir permanentemente en ella y de ese modo vivir viajando". A pesar de lo exótico que se aprecia desde fuera , quieren convencernos de que hay días en los que hacen una vida absolutamente parecida a la de cualquier persona. "Cuando llegamos a un sitio nuevo, hacemos turismo si el tiempo lo permite. Como no tenemos ninguna prisa, si por ejemplo llueve mucho o estamos cansados o simplemente no tenemos ganas, nos quedamos en casa". Esa jornada la aprovechan para limpiar o cocinar , incluso para varios días.

Les fascina la cantidad de ejercicio físico que, sin apenas darse cuenta, están practicando. Bastante más de lo que habrían imaginado. "Caminamos muchísimo y hacemos un montón de kilómetros en nuestras bicis . La autocaravana no te permite entrar en los núcleos urbanos, pero Europa es un paraíso para recorrer sus ciudades en bici". En cada una se conceden el capricho de un producto típico, como el chocolate belga o el queso holandés. "Pero sin excesos", matizan.

Se sorprenden de lo poquísimo que hace falta para vivir y comparten una profunda reflexión: "Dedicamos media vida a comprar cosas que llenan nuestros armarios, nuestros cajones y ¿cuántas veces lo utilizamos? Tenemos una casa entera metida en un guardamuebles y no hemos echado de menos nada. Ahora no compramos nada que no hayamos dicho en voz alta por lo menos tres veces que nos hace falta". Su último artículo realmente necesario ha sido una tabla de cocina para cortar y se hicieron con ella en el mercadillo de Alkmaar. Grande y de madera.