El truco para ahorrar dinero al elegir el hotel antes del viaje

Hay diversas estrategias para conseguir los mejores precios de los hoteles o apartamentos tanto en territorio nacional como en el internacional. Ya no solo se dispone de webs especializadas en viajes , sino que hay varias aplicaciones que funcionan muy bien y comparan los precios de alojamientos concretos para las mismas fechas de todas las agencias.

Lo que muchos cliente desconocen es que la mayoría de cadenas hoteleras y de vacaciones hacen fluctuar sus precios en función de sus habitaciones disponibles y la demanda . Además, en estos precios también influye ya no solo la temporada alta, media o baja, sino los días concretos de la semana, si es sábado o domingo o si es festivo.

Sin embargo, hay otras formas de reducir la factura del lugar donde se pernocta durante las vacaciones. La primera es no viajar en temporada alta ni contratar la llegada al hotel un viernes o un sábado . Ambas posibilidades son bastante complicadas de cumplir para la mayoría ya que es difícil cogerse días en el trabajo entre semana y menos aún quince seguidos fuera de los meses de verano, Navidad o Semana Santa.

Una segunda posibilidad es limitar al máximo los servicios contratados durante el alojamiento. Por ejemplo, no incluir el desayuno si solo se toma un café por la mañana y consultar si el gimnasio o el spa suponen un plus en el precio. Por qué pagar de más cuando no se van a utilizar estos servicios.