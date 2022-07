Siempre se recomienda viajar durante el día, evitando viajar entre las 12:00 y las 16:00 especialmente en verano , por el calor, y en las horas de entrada y salida de la jornada laboral para evitar atascos. Siempre es importante asegurar una hora donde se goce de una buena visión general. Recuerda que cuando se viaja de noche es importante controlar las luces cortas y largas para no deslumbrar a otros conductores que vienen en sentido contrario.

Dentro de la planificación, se recomienda que la hora de salida sea con la luz del día en el transcurso de la mañana, y evitando las horas más calurosas . El objetivo es impedir la fatiga que significa conducir con los rayos de sol de forma directa. No hay una hora de salida concreta que sea la más adecuada, porque depende de la época del año.

Pero es importante que el sol haya levantado, pero no esté cerca del mediodía. Por ejemplo, en verano, una hora de salida óptima estaría entre las 8:00 y las 9:30 de la mañana. Es recomendable evitar la luz del crepúsculo, es decir, a la salida y a la puesta del sol. Ya que es un momento en que la visión se dificulta porque el sol está más bajo y puede deslumbrar. No en vano, un 5% de los accidentes con víctimas en España se producen a la salida y a la puesta de sol. Un buen consejo es encender las luces para hacernos más visibles en la carretera. Pero desde luego, no es la mejor hora para viajar.