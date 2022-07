Multas en la playa: todas las cosas prohibidas por las que pueden empapelarte este verano

Como decíamos, el estado de las playas se regula desde las corporaciones locales, ya que no hay ley estatal. El resultado es que si queremos hacer algo específico, tendremos que informarnos de lo que está permitido o no hacer, a riesgo de ser multados. Y las cantidades de las que hablamos no son pequeñas: hasta 90.000 euros en algún caso. Como aviso para navegantes, estas son las principales infracciones.