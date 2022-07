¿Aún sin viaje? Aciertos y errores que no debes cometer a la hora de planificar tus vacaciones

A punto de entrar en agosto, quedan rezagados que no han podido pensar dónde pasar las vacaciones. No es tan raro. A causa de los compromisos familiares y profesionales, cada vez se tarda más en encontrar el tiempo de descanso. Y a última hora, la oferta turística es menor y sensiblemente más cara. Pero no está todo perdido, si estás en la tarea de planificar las vacaciones, hay que escuchar a los que más saben de viajes; en este caso, Manuel Zabala, fundador de la web Chollometro.