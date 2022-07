¿Verano para todos? 18 millones de españoles no pueden permitirse una semana de vacaciones

Viajar, pasarlo bien, disfrutar de los placeres que no podemos hacer durante el mal tiempo, desde un simple vino en una terraza a una larga jornada de playa. El verano se presupone como la época dedicada a las vacaciones , a desconectar y a pasar el tiempo haciendo lo que nos gusta. Sin embargo, la manera en que podemos disfrutar va ligada indisolublemente a a las posibilidades económicas de cada uno. Y ahí todos no somos iguales.

Para los que sí pueden permitirse dejar atrás el trabajo habitual durante unos días y desconectar de las obligaciones más reconocidas, todavía queda el trabajo no remunerado. "Especialmente las mujeres siguen ocupándose durante el verano de todas aquellas tareas que están invisibilizadas. No pueden decir a sus hijos que del 1 al 31 de agosto no comerán porque mamá necesita desconectar. Estas cuestiones no nos vienen a la cabeza cuando hablamos del verano, pero son la realidad de mucha gente", señala Cantó.