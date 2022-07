Adiós a las altas temperaturas: los pueblos más frescos de España en verano

Las temperaturas empiezan a dar tregua en varios puntos de España, pero no por mucho tiempo. el mercurio seguirá rozando los 37 grados en buena parte del país, tres menos que las pasadas semanas en las que la ola de calor ha sido protagonista de numerosos incendios y golpes de calor. El mes de agosto no se espera que sea más fresco, es más, todo lo contrario. Tras más de dos años de pandemia, este enfrentamos el primero de casi normalidad y tenemos muchas ganas de salir, viajar y disfrutar. Si eres de los que no soporta hacer turismo chorreando, te contamos cuáles son los pueblos en los que necesitarás una chaqueta para pasear por sus calles.