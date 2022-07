Cuando se aproxima el verano hay ciertos pueblos españoles que se echan a temblar y no de frío precisamente. El termómetro no les da tregua día tras día y sobrepasan los 46 ºC en una carrera infernal. En Uppers hemos revisado cuáles son los pueblos con las temperaturas más altas en España, más que nada para no quejarnos cuando como mucho rozamos los 39 ºC.