¿Dónde están las 20 mejores terrazas de España?

No es raro que en los medios especializados proliferen los ránkings de mejores terrazas; entre ellos, la lista de las terrazas favoritas de los usuarios de la app The Fork, configurada por el éxito en las reservas , por la puntuación de los comensale s o por ser las más buscadas.

Un hecho destacable es que entre los favoritos destacan las terrazas ubicadas en hoteles. En Madrid, por ejemplo, aparecen en el ránking Dos Cielos Madrid by Hermanos Torres; El Jardín de Orfila by Mario Sandoval; El Jardín del Intercontinental; Montmartre 1889, en el Gran Meliá Palacio de los Duques, y Séptima, en el hotel Only You Atocha.