De media, doce millones de personas viajan cada día en avión y, aunque no lo creas, el número de pasajeros que tienen intención de hacerlo y se quedan en tierra es todavía mayor. Hablamos de gente que, pese a haber adquirido un billete y estar a tiempo en la puerta de embarque, no llegan a destino debido a un overbooking, es decir, debido a que la compañía ha vendido más plazas de las disponibles. Pese a que te parezca una locura, es una práctica comercial legal en la Unión Europea ya que las aerolíneas detectan que existe una mínima parte de los viajeros que no se presentan e o que cancelan sus vuelos, y emiten un número de billetes ligeramente superior al de los asientos disponibles. Sin embargo, no siempre aciertan en sus previsiones, y, en ocasiones, esa sobreventa se salda con un buen disgusto.