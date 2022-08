El verano, esa temporada en la que, si tienes vacaciones, te las pasas con la maleta a cuestas hasta todos los destinos que tienes planificados. Con la llegada del teletrabajo, incluso, muchos no necesitan tener días libres para viajar y encender el portátil desde cualquier punto costero alejado de su oficina. Viajar siempre tiene algún que otro riesgo, como puede ser un leve retraso en la salida de tu vuelo o, peor aún, que te pierdan la maleta o que otro viajero despistado se haya equivocado llevándose la tuya.

En 2018 se calcula que se perdieron casi 25 millones de maletas en todo el mundo . Equipaje necesario y de vital importancia para muchos que, tras bajar del avión, ese bulto no aparecía por la cinta de recogida de equipajes, una forma no muy agradable de comenzar las vacaciones: en la cola de la ventanilla de tu aerolínea para reclamar tu maleta.

Con un verano en el que los desplazamientos se han multiplicado respecto a los anteriores, fuertemente afectados por la pandemia y las restricciones de aquellos momentos, el riesgo de que pierdan tu maleta aumenta con el crecimiento de viajeros. Ante esta posibilidad, lo más probable es que rellenes o añadas la etiqueta con tu información a la maleta para que sea más sencilla tu localización si finalmente eres uno de los desafortunados a los que el equipaje no llega cuando debería a su destino. ¿Qué datos hay que poner?

La etiqueta cuenta con un espacio limitado, por lo que hay que seleccionar bien la información que se aporta. En este caso, para la etiqueta identificativa hay tres datos importantes que son los que no pueden faltar. El primero, el nombre y apellidos del dueño de la maleta, también el correo electrónico (se aconseja no utilizar el principal, sino uno al que no le des mucho uso), y por último, el número de teléfono, a poder ser acompañado del prefijo del país, especialmente si se trata de un vuelo internacional.