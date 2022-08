La mina de oro más grande de Europa está en España

La mina no se explota no por falta de interés de empresas, sino porque de extraer el oro de ella supondría un grave impacto ambiental a la zona, por eso las organizaciones medioambientales están en contra de comenzar las excavaciones, pero no están solos en eso. Gran parte de los vecinos de la zona tampoco quieren que esto se produzca no solo por el deterioro ambiental o de su calidad de vida, sino que muchos de ellos podrían llegar a ser expropiados de sus viviendas de darse el visto bueno a la explotación de la mina.