Peregrinaje de Madrid a Jerusalén: "He hecho 6.500 kilómetros a pie y sin dinero"

Mi decisión no estuvo inspirada por ningún deseo de aventura o afán de superación . Necesitaba apartarme de la rutina cotidiana y revivir las sensaciones que había tenido en el peregrinaje a Santiago. Lógicamente, al tratarse de un camino más largo, esas vivencias serían más intensas. El estímulo era espiritual. Una gran fuerza me empujó y acepté dejarme llevar. La vida es sabia y te va dando mensajes.

Somos diferentes. Kiko caminaba tranquilo, deteniéndose a fotografiar o a comentar las virtudes de una planta o de cualquier bicho. Yo tenía la cabeza en los kilómetros andados y en las metas fijadas en cada etapa. Su ejemplo me enseñó a ser menos impaciente y a disfrutar del recorrido. Aprendí que cualquier contrariedad pierde importancia si dejas de agobiarte. Gracias a esto pude comprender mejor las enseñanzas del camino. Él, además, tiene un gran sentido del humor e hizo mi andar más soportable. No fue difícil cogerle un gran afecto en muy poco tiempo .

Recuerdo que nevaba y había intifada, pretexto que usaron los franciscanos de un convento para no darnos alojamiento. El mismo guardia civil que nos había llevado hasta él nos condujo a una casa de monjas que sí nos aceptaron. Al día siguiente, fuimos al Sepulcro y me arrodillé. Entonces escuché una voz interior que me hizo entender que había una fuerza superior que me había llevado hasta allí y me había protegido. Mi plenitud espiritual era tal que ya no pude sentir nada similar ni en Nazareth ni en el resto de los lugares santos que visitamos.