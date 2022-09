Entre Inglaterra y Francia: las islas que desaparecen

Cuando está baja, las islas tienen una superficie de 16 kilómetros de largo por 11 de ancho, algo más grandes que la ciudad de Manchester. Cuando la marea está alta, seis horas más tarde, simplemente, desaparecen . Apenas unas pocas rocas sobresalen del mar. Esto hace que las Minkies, como son conocidas popularmente, emanen un aroma de soledad extraña, como una especie de Atlántida no reconocida, suspendidas entre el mar y la tierra.

De hecho, Maîtresse parece un pueblo fantasma , con edificios deshabitados en plena decadencia. En la actualidad, unos pocos 'cottages' se usan como refugio de los pescadores , pero la mayoría pertenecen a algunas familias de Jersey que pasen un par de días cuando hace buen tiempo, algo no tan habitual en el Canal de la Mancha.

La isla no tiene residentes habituales, no hay hoteles ni turistas. Ante la perspectiva de ser engullidos por el mar, Maîtresse solo puede visitarse por horas, así que no hay negocio inmobiliario ni afán de tener propiedades en esta zona. Sin embargo, las invasiones a lo largo de los siglos dan cuenta de la importancia estratégica de las Minquiers.